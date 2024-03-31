Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobil alev aldı - Son Dakika
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobil alev aldı

Aydın\'ın Germencik ilçesinde bir otomobil alev aldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolu çıkışında bir otomobil alev alırken, itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale etti.

31.03.2024 11:33  Güncelleme: 11:37
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Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolu çıkışında bir otomobil alev alırken, itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesinde, Aydın- İzmir otoyolu Söke gişeleri çıkışında bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Araç sürücüsü, otomobilden alevlerin yükseldiğini fark edince aracı sağa çekip Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında araç kullanılmaz hale geldi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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