 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'ın Kartalları: İHA'larla Trafik Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'ın Kartalları: İHA'larla Trafik Denetimi

Aydın'ın Kartalları olarak bilinen İHA Büro Amirliği ekipleri, son 1 yılda 650 saatten fazla görev uçuşu gerçekleştirerek, 2023 yılında yapılan drone destekli trafik denetimlerinde 4 bin 600 sürücüye ceza kesildi. İHA operatörleri, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı gibi ihlalleri havadan görüntüleyerek tespit etti. Toplamda 3,5 milyon TL idari para cezası uygulanan sürücülerin en çok yaptığı ihlaller kırmızı ışık, usulsüz park ve kasksız motosiklet kullanımı oldu. 2024 yılında da trafik denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Aydın\'ın Kartalları: İHA\'larla Trafik Denetimi
23.01.2024 - 10:00,
Abone Ol

Aydın'ın Kartalları olarak tabir edilen İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, son 1 yılda yaklaşık 650 saat görev uçuşu gerçekleştirirken, 2023 yılında gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 4 bin 600 sürücü ceza yemekten kaçamadı.

Aydın'ın Kartalları olarak tabir edilen İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, kural tanımaz sürücülere göz açtırmıyor. Trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarda trafik bilincinin oluşturulması hedefiyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak denetimlerine devam eden İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı İHA operatörleri tarafından son 1 yılda yaklaşık 650 saat görev uçuşu gerçekleştirildi. Seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı, kırmızı ışıkta geçme, hatalı şerit değiştirme, usulsüz ve ikinci sıra park yapma gibi konularda denetim gerçekleştirilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı. 2023 yılı içerisinde yapılan denetimlerde 35 binin üzerinde araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 4 bin 600 araca toplamda yaklaşık 3,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Yıl içerisinde yapılan denetimlere göre yazılan cezaların büyük bir kısmı kırmızı ışık ihlali, usulsüz park ve kasksız motosiklet kullanımı olduğu görülürken, 2024 yılı trafik cezaları ise 'Dur' ihtarına uymamak bin 506 TL, kırmızı ışık kuralına uymamak bin 506 TL, emniyet kemeri takmamak 690 TL, Motosiklette kask takmamak 690 TL, seyir halinde cep telefonu kullanmak bin 506 TL, Usulsüz park yapmak 690 TL, engelli park yerlerine park etmek bin 380 TL, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak bin 506 TL, izin verilen muayene süresini doldurduktan sonra muayene yapılmadan tekrar trafiğe çıkılması 3 bin 135 TL, trafikte makas atmak 6 bin 439 TL, alkollü araç kullanmak 6 bin 439 TL, hatalı şerit değiştirmek bin 506 TL, ehliyetsiz araç kullanmak 12 bin 977 TL, emniyet şeritlerini kullanmak 6 bin 439 TL, ters yönde araç sürmek 6 bin 439 TL olarak güncellendi.

Trafik kültürünün yaygınlaştırılması ve kurallara uyulmasının sağlanması hedefiyle denetimlerin 2024 yılında da aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İhlas Haber Ajansı, Aydın, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Kartalları: İHA'larla Trafik Denetimi - Son Dakika


21:54
Beşiktaş ve Adana Demirspor Arasında Gol Sesleri Çıkmadı Beşiktaş ve Adana Demirspor Arasında Gol Sesleri Çıkmadı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Son Dakika
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:06:07. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'ın Kartalları: İHA'larla Trafik Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement