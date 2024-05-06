Aydın\'ın Nazilli ilçesinde çiftlik yangını: 100 ton saman kül oldu

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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 100 ton saman alevlere teslim oldu.

Yangın, Uzunçam Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman balyaların depolandığı bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyen yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun süre çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 ton samının yanarak zarar gördüğü öğrenildi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN