Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak ve dolu sonrası su baskınları ve kazalar yaşandı - Son Dakika
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak ve dolu sonrası su baskınları ve kazalar yaşandı

Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sonrasında yollar göle dönerken, bir sürücü uyarı tabelalarına rağmen su basan alt geçide girdi ve aracı sulara gömüldü. Sürücü ve eşi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

10.07.2024 21:19
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sonrasında, yollar göle dönerken kazalar da yaşandı. Su basan alt geçidi fark etmeyen bir sürücü uyarı tabelalarına rağmen aracı ile sulara gömüldü. Araç içerisindeki biri kadın 2 kişi suyla dolan otomobilden kendi imkanları ile dışarı çıktı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Temmuz ayında etkili olan sağanak ve dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Akşam üzeri etkili olan yağışlar sonrasında yollar dakikalar içinde göle dönerken, otogar bölgesi ve alt geçit suyla doldu. Öte yandan şehrin en işlek caddeleri arasında yer alan Albay İbrahim Karaoğlu Caddesi'nin Aydın- Denizli Karayolu'na bağlandığı kısımda bulunan demiryolu alt geçidi suyla doldu. 3 metreyi aşan suların tehlike arz etmemesi için çevredeki esnaf tarafından yolun alt kısmında önlem alındı. Diğer tarafta ise uyarı bariyeri konuldu. Uyarı bariyerini fark etmeyen bir sürücü hızla girdiği alt geçitte otomobili ile sulara gömüldü. Kendi imkanlarıyla eşi ile birlikte sulara gömülen otomobilden çıkan sürücü uyarı bariyerini fark etmediğini ifade etti. Bir süre yardım bekleyen sürücü neredeyse tamamı sulara gömülen aracını geri geri iterek kurtarmaya çalıştı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak ve dolu sonrası su baskınları ve kazalar yaşandı - Son Dakika

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