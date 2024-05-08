Aydın\'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu kullanan 4 şüpheli yakalandı

3.Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yakalanan İ.K., H.S.E., M.A. ve V.Ö. isimli 4 şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN