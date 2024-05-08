Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu kullanan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu kullanan 4 şüpheli yakalandı

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu kullanan 4 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen İ.K., H.S.E., M.A. ve V.Ö. isimli 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

08.05.2024 09:25
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yakalanan İ.K., H.S.E., M.A. ve V.Ö. isimli 4 şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu kullanan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu kullanan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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