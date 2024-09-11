Söke\'de Sağanak Nedeniyle Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Argavlı Mahallesi mevkiinde, sağanak yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke- İzmir Karayolu üzerinde gerçekleşen kazada, Aydın'dan Söke istikametine seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki 09 UT 954 plakalı otomobil, yağış nedeniyle yavaşlayan trafikte, önünde bulunan T.S.'nin kullandığı 35 BAR 249 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışma sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, yağışlı havalarda sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. - AYDIN