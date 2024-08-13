Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 8 yaralı

Aydın\'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 8 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan iş makinesi operatörünün hayati tehlikesi devam ediyor.

13.08.2024 15:34
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Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralanırken, ağır yaralanan iş makinesi operatörünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, Söke- Milas Karayolu Gölbent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milas yolu üzerinde seyir halinde olan U.T. kontrolündeki iş makinesi ile aynı yönde seyir halinde olan S.S. kontrolündeki 35 BAA 137 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iş makinesi operatörü ile otobüsteki 7 kişiyi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan iş makinesi operatörü U.T.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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