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Aydın-İzmir Otobanı'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Yol Kenarına Uçtu - Son Dakika
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Aydın-İzmir Otobanı'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Yol Kenarına Uçtu

Aydın-İzmir Otobanı'nda meydana gelen bir kazada, bir otomobil bariyerleri aşarak yol kenarına uçtu. Kazada araç sürücüsü kadın yaralandı ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın-İzmir Otobanı\'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Yol Kenarına Uçtu
14.01.2024 - 22:20,
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Aydın- İzmir Otobanı'nda kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerleri aşarak yol kenarına uçtu. Kazada araç sürücüsü kadın, yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Aydın-İzmir Otobanı Muğla Karayolu bağlantı yolunda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 66 ABG 873 plakalı otomobil sürücüsü A.S.A., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda savrulan otomobil bariyerleri aşarak yol kenarına uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen, itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sağlık ekiplerine teslim ederek, güvenlik önlemi aldı. Araçtan yaralı olarak kurtarılan A.S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın-İzmir Otobanı'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Yol Kenarına Uçtu - Son Dakika


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