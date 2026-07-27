Aydın- İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Aydın-İzmir otoyolu Selahattin Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 ACK 479 plakalı otomobil, 42 Y 3695 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 3 yaralı şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.