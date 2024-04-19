Aydın- İzmir otoyolunun bir bölümü kamyondan dökülen yağ dolayısıyla trafiğe kapanınca karayolunda uzun araç trafiği oluştu.
Aydın-İzmir otoyoluna bir kamyondan yağ dökülünce Efeler ilçesindeki otoban kavşağı trafiğe kapatıldı. Aydın-İzmir otoyolunu kullanacak araçlar, Aydın-İzmir karayolunu polisler tarafından yönlendirildi. Otoban kavşağından İncirliova girişine kadar yaklaşık 10 km uzun araç kuyruğu oluştu. Polisler kavşak noktalarda trafik akışını sağlamak için görev yaptı. Aydın-İzmir otoyolunun kapanan bölümünün yolda temizlik çalışması bitince trafiğe açılacağı öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın-İzmir Otoyolunda Yağ Dökülmesi Nedeniyle Uzun Araç Kuyruğu Oluştu - Son Dakika
Gümüşhane ve Trabzon arasındaki Yeni Zigana Tüneli'nde meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tünel duvarına çarptı ve hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda, bir iş yerinde ve bir evde toplamda 227 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında zarar gören marketin hasarı dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde marketteki ürünlerin tamamen yandığı ve çatının çöktüğü görüldü.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon borusu döşerken meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için başlatılan çalışmada, Kağızman Akçay köyü kırsalında hareketlerinden şüphelenilen 2 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, tarlada 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde ise uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Beylikdüzü'nde bulunan bir butik giyim dükkanının camına gece saatlerinde 5 el ateş açıldı. Dükkan sahibi tehdit almadıklarını belirtirken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında bulunan otobüs, Bulgaristan'a yolcu taşırken devrildi. İddiaya göre 11 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
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