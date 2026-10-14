Aydın Karacasu\'da ev yangınında yaralanan 55 yaşındaki baba da hayatını kaybetti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan ev yangınında yaralanan ve müdahalelere rağmen kurtarılamayan anne Meryem Çınar ve oğul Tayfun Çinar'ın ardından, hastanede tedavisi devam eden 55 yaşındaki baba Mehmet Çınar da yaşam savaşını kaybetti.

Yangın geçtiğimiz gün gece saatlerinde Çamarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahale ettiği yangın bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Yanan evde bulunan baba Mehmet Çınar, anne Meryem Çınar ve oğulları Tayfun Çınar vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan anne Meryem Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Düzenlenen cenaze töreninin ardından anne Meryem Çınar, toprağa verilirken, saatler sonra hastanede tedavisi devam eden oğlu Tayfun Çınar da hayatını kaybetmişti. Anne ve oğlunun ani ölümü ilçeyi yasa boğarken, yangında yaralanan baba Mehmet Çınar'dan da kötü haber geldi. Yangında alevlerin ortasında kalarak ağır yaralanan 55 yaşındaki baba Mehmet Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba Mehmet Çınar'ın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Çamarası Mahallesi'nde eşi ve oğlunun yanına defnedilecek. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma ise geniş çaplı olarak sürüyor.