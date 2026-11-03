Aydın Köşk'te kullanılmayan işletmenin çatısında 34 kök kenevir bulundu - Son Dakika
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Aydın Köşk'te kullanılmayan işletmenin çatısında 34 kök kenevir bulundu

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Aydın Köşk\'te kullanılmayan işletmenin çatısında 34 kök kenevir bulundu
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Aydın'ın Köşk ilçesinde faal olmayan bir işletmenin çatı katında 34 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 39 yaşındaki şüpheli gözaltına alınırken hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde kullanılmayan bir işletmeye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çatı katında yetiştirilen 34 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 39 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Ovaköy Mahallesi'nde bulunan faal olmayan bir işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda, işletmenin çatı katında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 34 kök kenevir bitkisi, 2 bin grama yakın uyuşturucu madde ve 2 adet bong aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.G. (39) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaKenevirGüncelAydınKöşkSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Köşk'te kullanılmayan işletmenin çatısında 34 kök kenevir bulundu - Son Dakika
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