Aydın Kuşadası'nda esrar ve 1.064 sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın Kuşadası'nda esrar ve 1.064 sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Aydın Kuşadası\'nda esrar ve 1.064 sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Kuşadası'nda bir evde jandarma ekiplerince yapılan aramada 250 gram kubar esrar, 1.064 sentetik ecza ve 2 cep telefonu bulundu. Uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde esrar ve sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir evde yapılan aramada 250 gram kubar esrar, 1.064 adet sentetik ecza, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. İ. B. (31), D. B. Ş. (20) ve S. E. C. (18) isimli 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiCep TelefonuJandarmaKuşadası3. SayfaGüvenlikGüncelAydınSon Dakika

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