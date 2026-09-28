Karanlığa güvendiler ama radardan saklanamadılar! 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Karanlığa güvendiler ama radardan saklanamadılar! 24 düzensiz göçmen yakalandı

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Karanlığa güvendiler ama radardan saklanamadılar! 24 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radarın tespit ettiği lastik bottaki 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmenlerin 21'inin Irak, 1'inin Suriye, 1'inin Sudan, 1'inin Orta Afrikalı olduğu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik mobil radarının tespit ettiği lastik bot durduruldu. Bottaki 21'i Iraklı 24 düzensiz göçmen yakalandı.

MOBİL RADAR TESPİT ETTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre olay, 26 Eylül Cumartesi günü saat 04.35'te meydana geldi. Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13), lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

SAHİL GÜVENLİK BOTU GÖREVLENDİRİLDİ

Tespitin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-87) gönderildi. Ekipler, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurdu.

21'İ IRAKLI

Botta 21 Iraklı, 1 Suriyeli, 1 Sudanlı ve 1 Orta Afrikalı olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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