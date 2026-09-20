Aydın-Muğla Karayolu\'nda sabah tarlada bulunan araçta kimsenin olmadığı anlaşıldı

Aydın- Muğla Karayolu'nda ne zaman meydana geldiği henüz belirlenemeyen kazada kontrolden çıkarak tarlaya uçan araç, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, araçta kimsenin olmadığını belirledi.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir saatte kontrolden çıkan bir araç, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Gece saatlerinde meydana geldiği değerlendirilen kazada araç tarlada kaldı. Sabah saatlerinde tarladaki aracı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde, takla attığı belirlenen aracın içerisinde kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Kazanın ne zaman ve nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, araçta bulunan kişi ya da kişilerin olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrılmış olabileceği değerlendirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.