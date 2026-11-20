Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki vatandaş, balkondan eve giren ekipler tarafından yatak odasında ölü olarak bulundu.

Olay, Nazilli ilçesi Yeni Mahalle'deki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinden itibaren Hilmi Cevahir'den (72) haber alamayan yakınları endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ekipleri ile birlikte balkondan eve girdi. Evin içinde yapılan incelemede Cevahir, yatak odasında hareketsiz olarak bulundu. Hava cihazına bağlı olduğu öğrenilen Cevahir'in, sağlık ekiplerince yapılan incelemesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Nazilli'de tek başına yaşadığı öğrenilen Hilmi Cevahir'in ailesinin ise Almanya'da bulunduğu bilgisine ulaşılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazancak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.