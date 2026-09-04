Aydın Nazilli'de seyir halindeki araçta yangın çıktı, otomobil kullanılamaz hale geldi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Denizli karayolu üzeri Güzelköy Mahallesi'nde seyir halindeki 09 HV 581 plakalı araçta yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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