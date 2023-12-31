Aydın İl Emniyet Müdürlüğü 2023 Yılında Suç Aydınlatma Oranında Ülke Ortalamasının Üzerinde

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün 2023 yılı karnesi göz doldururken, Aydın suç aydınlatma oranında ülke ortalamasının üzerinde yer aldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçluyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve alınan önleyici güvenlik tedbirleri neticesinde, müdürlüğün 2023 yılı karnesi göz doldurdu. İl genelinde birçok konuda yapılan çalışmaların ardından Aydın, suç aydınlatma oranında yüzde 75'lerin üzerine çıkarak ülke ortalamasının üzerinde yer aldı. Edinilen bilgilere göre 2023 yılında asayiş suçları çerçevesinde kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı ülke genelinde yüzde 95,8 iken, il merkezinde yüzde 96,6 oldu. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı ülke genelinde yüzde 67,5 iken, il merkezinde yüzde 75,4 oldu. Aydın, bir yıl içinde elde ettiği oranlarla ülke ortalamasının üzerine çıktı. Aydın genelinde yapılan başarılı çalışmalar sonucunda 2023 yılında değişik suçlardan aranan 7 bin 696 şahıs yakalandı. Yine 2023 yılında Aydın'da gerçekleşen "Mala Karşı Suçlarla Mücadele" kapsamında 7 bin 394 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Bir önceki yıla göre yüzde 4.2 oranında başarı sağlandı. 3 bin 780 şahıs suçüstü veya sonrasında yakalanırken, yüzde 66,1'lik aydınlatma oranına ulaşıldı. 2022 yılının aynı dönemine göre mala karşı işlenen suçlarda yüzde 20,3 azalma olduğu tespit edildi. 2023 yılında meydana gelen, "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Hakaret, Tehdit, Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na Muhalefet, Mala Zarar Verme" gibi suçların yüzde 96,3'ü aydınlatıldı.

"8 faili meçhul cinayet aydınlatıldı"

Faili meçhul kalmış kasten öldürme olaylarını aydınlatma çalışmaları kapsamında ise 2003 yılından günümüze kadar olan sürede işlenen cinayetlerden 8 cinayet aydınlatılarak olayların failleri adli makamlara sevk edildi. 2023 yılı içerisinde Sultanhisar ilçesinde 2004 yılında meydana gelen düşme sonucu ölüm olayının faili ve 2018 yılında "Kayıp Şahıs" olarak aranan olayın faili olmak üzere 2 faili meçhul ölüm ve cinayet olayları aydınlatıldı. Aydın'da 2015 yılından itibaren bugüne kadar faili meçhul kasten öldürme olayının bulunmadığı öğrenildi.

"Cinsel saldırı suçları yüzde 1,8 azaldı"

Aydın genelinde "Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz ve Çocuğun Cinsel İstismarı" gibi suçların 2023 verileri incelendiğinde ise cinsel suçlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında azalırken olayların yüzde 95,1'i aydınlatıldı. 2023 yılı içerisinde fuhuş yapıldığı tespit edilen 26 ikamet ve işyeri mühürlenerek kapatıldı. Umuma açık işyerlerine yapılan denetimlerde de toplam 4 milyon 501 bin 153 TL idari para cezası uygulandı.

"11 bin 752 olay meydana geldi"

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği görevlilerince 2023 yılı kapsamında, il merkezinde 11 bin 752 asayiş olayı meydana geldi. 2022 yılının aynı döneminde 13 bin 729 olay meydana gelirken, 2023 yılında bu durum yüzde 14,4 oranında azaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği olarak 2023 yılında 8 bin 199 olaya müdahale edilirken, adli suçlardan 583 aranan şahıs yakalandı, 146 bin 667 şahıs ve 11 bin 13 araç sorgulandı.

"242 bin TL idari ceza uygulandı"

2023 yılında il genelinde 295 HAYDİ ihbarı alınarak ekipler tarafından değerlendirildi ve gerekli yasal işlemler yapıldı. İl genelinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği bünyesinde 5 bin 199 "S.H.K.K Muhalefet, Genel güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak, Hayvana Çarpıp Kaçma, Yasaklı Irk Bulundurma, Dövme, Bakımı İhmal, Eziyet, Sahipli Hayvanların Çevreye ve Kişilere Zarar Vermesi" suçlarından toplamda 21 adet idari yaptırım uygulandı ve toplam 242 bin 895 TL idari para cezası uygulandı.

"Ölümlü kazalar yüzde 21 azaldı"

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji ve Eylem Planı çerçevesinde alınan tedbirler ve yoğun olarak uygulanan denetimler sayesinde il genelinde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında ise 2022 ile 2023 yılları arasında yapılan mukayese sonucu ölümlü trafik kazalarında yüzde 21, trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarında ise yüzde 24 oranında azalma meydana geldi. İl genelinde 946 bin 519 araç kontrolü yapılarak denetimler sonucu trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 222 bin 989 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve 5 bin 993 araç trafikten men edildi. Ayrıca 4 bin 246 sürücünün ehliyetine el konuldu.

"Terör suçundan 44 şahıs tutuklandı"

2023 yılında il genelinde "Terörle Mücadele" kapsamında gerçekleştirilen başarılı operasyonel ve planlı çalışmalar neticesinde 313 şahsa adli işlem yapılarak haklarında yakalama kararı bulunan 44 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. 2023 yılında il genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında ise 549 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan 406 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı ve 195 şahıs cezaevine teslim edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında da 803 şahsa adli işlem yapıldı. 96 şahsa adli kontrol kararı verildi, 49 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Toplam bin 810 silah ele geçirildi"

2023 yılında il genelinde işlem yapılan adli suçlar ve önleme aramaları neticesinde adreslerde yapılan aramalarda ise 996 adet tabanca, 107 adet kuru sıkı tabanca, 429 adet av tüfeği ve pompalı tüfek, 278 adet bıçak, satır gibi kesici ve delici alet, 5 bin 942 adet fişek, 76 bin 879,54 gram uyuşturucu madde, 4 bin 913 adet uyuşturucu hap, 776 kök Hint keneviri, 1 milyon 141 bin 720 adet kaçak sigara, 1 milyon 561 bin 720 adet makaron ve 5 bin 286 litre kaçak içki ele geçirildi. - AYDIN