Aydın Söke'de sazlıkta saklanan 31 düzensiz göçmen jandarma devriyesinde yakalandı - Son Dakika
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Aydın Söke'de sazlıkta saklanan 31 düzensiz göçmen jandarma devriyesinde yakalandı

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Aydın Söke\'de sazlıkta saklanan 31 düzensiz göçmen jandarma devriyesinde yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde sazlık alanda devriye yapan jandarma, saklanan 31 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayın organizatörü olduğu değerlendirilen M.B. (27) hakkında adli tahkikat başlatılırken, göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde sazlık alanda saklanan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Doğanbey Mahallesi Karina mevkiinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında sazlık alana saklanmış halde 31 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan araştırmalar neticesinde olayın organizatörü olduğu değerlendirilen M. B. (27) isimli şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaGöçmenGüncelAydınSökeSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Söke'de sazlıkta saklanan 31 düzensiz göçmen jandarma devriyesinde yakalandı - Son Dakika
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