Aydın Söke\'de trafik kazası: 7 yaralı

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Aydın'ın Söke ilçesi Milas Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bağarası kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milas istikametinde ilerleyen M.Ö. yönetimindeki 48 UU 728 plakalı otomobil ile Bağarası Caddesi'nden kavşağa giren 35 GE 4763 plakalı İ.D. yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada, 48 UU 728 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan İ.M., S.M. ve N.M. ile diğer araçta yolcu konumunda olan Ö.K., İ.K., İ.K. ile O.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan toplam 7 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN