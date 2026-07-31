Aydın Valisi Varol yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Aydın Valisi Varol yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Varol yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
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Aydın’ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevlerin Mutaflar ve Tatarmemişler mahallelerine ulaşırken, Aydın Valisi Dr. Osman Varol da yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevlerin Mutaflar ve Tatarmemişler mahallelerine ulaşırken, Aydın Valisi Dr. Osman Varol da yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yangın, 30 Temmuz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Kavşit Mahallesi'nde çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayılırken, alevlerin Mutaflar ve Tatarmemişler mahallelerine kadar ulaştı. Yangının ilk saatlerinde bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personelle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin desteği sağlanamazken karadan ekiplerin mücadelesi yoğun şekilde gece boyunca sürdü.

Aydın Valiliği koordinesinde sürdürülen çalışmalarda sahada 478 personel, 153 kara aracı ile 5 helikopter ve 3 uçak olmak üzere 8 hava aracı görev yaptığı kaydedildi. Yangın bölgesine gelen Aydın Valisi Dr. Osman Varol, söndürme ve koordinasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Valilikten yapılan açıklamada, yangına Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, Devlet Su İşleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine Belediyesi, Söke Belediyesi, Efeler Belediyesi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının aktif olarak katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Valilik koordinasyonunda yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi amacıyla tüm imkanların seferber edildiği, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü söndürme ve koordinasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi. Öte yandan, gece boyunca da devam eden yangın nedeniyle Çine'nin dağlarını saran alevler gökyüzünü kızıl renge bürürken, ekiplerin zorlu arazi şartlarında yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadelesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Aydın Valisi Varol yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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