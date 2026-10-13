Aydın ve İzmir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın ve İzmir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı

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Aydın ve İzmir\'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı
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Aydın'da uyuşturucu soruşturması kapsamında Efeler, Kuşadası ve İzmir'de 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; 5 şüpheli gözaltına alındı. Önceki operasyonlarda 3 kilo 485 gram metamfetamin ile 160 gram bonzai ele geçirilirken, toplam 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Aydın'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Efeler, Kuşadası ve İzmir'de 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken, önceki operasyonlarda ele geçirilen 3 kilo 485 gram metamfetamin ve 160 gram bonzaiyle ilgili toplam 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aydın'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda toplam 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 3 kilo 485 gram metamfetamin ve 160 gram bonzai ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, suça karıştığı tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla Efeler ve Kuşadası ilçeleri ile İzmir'de 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda K.E., S.G., A.Y., D.A.K. ve Y.A. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında toplam 15 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Narkotik SuçlarOperasyonKuşadası3. SayfaGüvenlikGüncelEfelerİzmirAydınSon Dakika

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