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Aydınlatma direğine çarpan Tofaş'ın sürücüsü hayatını kaybetti

HATAY - Hatay'da aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Dörtyol- Erzin karayolu Kuzuculu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Musa Aslan'ın kullandığı 31 V 523 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.