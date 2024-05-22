Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 20\'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada dinlenen öldürülen Mahfuz Tatar'ın kardeşi İlhan Tatar, sanık Kaplan'a, 'Görüşeceğiz seninle. Kendi adaletimizi kendimiz sağlayacağız' dedi.

22.05.2024 15:16
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen öldürülen Mahfuz Tatar'ın kardeşi İlhan Tatar, sanık Kaplan'a, "Görüşeceğiz seninle. Kendi adaletimizi kendimiz sağlayacağız" dedi.

Ayhan Bora Kaplan ile birlikte 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme başkanı, bu celsede müştekilerin salonda hazır bulunacağını ve maktul Mahfuz Tatar cinayeti kapsamında kardeşi İlhan Tatar'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinleneceğini söyledi. Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine konuşan İlhan Tatar, "Bunların organize olduğu, arkasında siyasiler olduğu belli. Biz bu olayın aydınlatılmasını, en ağır cezayla yargılanmalarını istiyoruz. Şikayetçiyim" dedi.

"Kendi adaletimizi kendimiz sağlayacağız"

Bora Kaplan'ın "Aslan Tatar'la bir sorunun var mıydı?" sözleri üzerine "Seni ilgilendirmez" diyen Tatar, "Görüşeceğiz seninle. Kendi adaletimizi kendimiz sağlayacağız" diye konuştu.

Müşteki Tatar'ın ardından mahkeme heyetinden söz alan sanık Kaplan, Erkan Doğan'ın emniyet tarafından yazılan ifadeyi okuduğunu iddia etti. Kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Kaplan, "Vatan haini değiliz, biz vatana ihanet etmedik. Bu suçlar düzmece. İlhan Tatar'ın hangi memurla kaç kez görüştüğünü bir araştırın dedim. Burada biri gelse 'Bora beni bıçakladı' dese suç duyurusunda bulunursunuz ama biz deyince bulunmuyorsunuz" diye konuştu.

"Arslan'ı öldürecek olsak aşağı mı atarız?"

Semih Arslan cinayeti hakkında da konuşan Kaplan, "Semih Arslan'ı öldürecek olsak aşağı mı atarız? Öldüğünde üstünde yelek varmış, öldürmeden önce yeleğini giy mi dedik? Murat Çelik çok art niyetli, kibirli, egoist bir adam. Şevket Demircan'ı da onun yönlendirdiğini düşünüyorum. Benim tek suçum adı geçen barları işletmiş olmam. Ben suçlu olduğumu düşünmüyorum. Adalete olan güvencimi yitirmek istemiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanıklar Emir Akyol, Deniz Urcan, Fethi Koyuncu, Furkan Anıl Bahar, Hasan Aslantaş, Levent Erdoğan, Muhammed Kaplan mahkeme heyetinden tahliyelerini talep ettiler. Duruşma yarın devam etmek üzere sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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