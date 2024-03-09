Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 8 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada günümüze kadar tutuklanan kişi sayısı 39 oldu.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütünün Mali Yapılanmasına yönelik 5 Mart günü düzenlenen operasyonla "suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması" suçuna karıştıkları değerlendirilen 26 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü adli makamlarca serbest bırakılırken, 12 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi. Diğer şüphelilerden 3 şüpheli hakkında ev hapsi cezası uygulandığı, 8 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Söz konusu soruşturma kapsamında ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan örgüt lider ve yöneticisi 4 şahıs hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması" suçundan tutuklama kararı verildiği öğrenildi. Ayhan Bora Kaplan isimli suç örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında günümüze kadar 39 şüpheli şahıs tutuklandı. - ANKARA
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Burdur'da kontrolden çıkan bir ekobis, yokuş aşağı inerken bahçeye uçarak devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İstanbul'da yaşayan emekli polis memuru Cengiz Bedir, boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan eşi Zeynep Bedir ile oğulları Tarık Bedir'i silahla öldürdükten sonra Kırklareli'de tarlasına gömdü. Bedir'in yer göstermesiyle tarladan çıkarılan anne ile oğlunun cansız bedeni otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobilin altında kalan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'nın Sarıçam ilçesindeki mesire alanlarında polis ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, telefonla arayarak para isteyen şüphelilere karşı dikkatli olunması gerektiğini anlattı ve park halindeki araçlarda değerli eşyaların bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Samsun'un Bafra ilçesinde, Bahri S. ile aralarında husumet bulunan akrabası Ekrem S. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ekrem S, tabancayla ateş ederek Bahri S'yi göğsünden yaraladı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Bahri S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekrem S, suç aleti tabancayla birlikte jandarmaya teslim oldu. Bahri S'nin cenazesi, incelemelerin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen tıra arkadan çarptı. Kamyonette sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da eşi ve oğlunu öldürdüğü iddiasıyla aranan C.B, Kırklareli'nde yakalanarak gözaltına alındı. Anne ve oğlunun cesedi tarlada toprağa gömülü halde bulundu. C.B'nin gözaltına alınmasının ardından cesetler, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Muş-Varto karayolunda meydana gelen trafik kazasında, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, pikap sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ölen kişinin cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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