Ayı, Çatak\'ta 20 Keçiyi Telef Etti

Van'ın Çatak ilçesinde dün gece ahıra giren ayı, 20 keçiyi telef etti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Çatak ilçesine bağlı Övecek Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Tuman'a ait ahırın toprak damını delerek içeri giren ayı, 18 oğlak ve 2 keçiyi telef etti. Sabah ahırına giren Tuman, karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. Olayın şokunu atlattıktan sonra durumu yetkililere bildirdi. - VAN