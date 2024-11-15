Ayı Kostümüyle Dolandırıcılık - Son Dakika
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Ayı Kostümüyle Dolandırıcılık

Kaliforniya'da ayı kostümü giyen 4 kişi, sigorta dolandırıcılığı nedeniyle yakalandı.

15.11.2024 10:48
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ABD'de ayı kostümü giyerek sigorta dolandırıcılığı yapan 4 kişi yakalandı.

ABD'nin California eyaletinde araç sahiplerinin ayı kılığına girerek araçlarına zarar verip sigorta dolandırıcılığı yaptığı ortaya çıktı. California Sigorta Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 28 Ocak'ta bir ayının 2010 model Rolls Royce marka aracın içine girerek hasara yol açtığına ilişkin başvuru yapıldığı belirtildi. Araç sahibinin olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini sigorta şirketine verdiği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi. Ancak görüntülerin incelenmesinin ardından araca bir ayının değil kostüm giyen bir kişinin girdiği tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, aynı tarihte ve aynı yerde 2 farklı araç için başka sigorta şirketlerine benzer olaylarla ilgili başvuru yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada ayı kostümü bulunmasının ardından olayla bağlantılı Los Angeles'ta yaşayan 26-39 yaşları arasındaki 4 kişi gözaltına alındı.

California Sigorta Kurumu, dolandırıcıların sigorta şirketlerinden 141 bin 839 dolar ödeme aldığını açıkladı. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

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