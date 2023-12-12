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Ayı köydeki tavukları telef etti - Son Dakika
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Ayı köydeki tavukları telef etti

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde köy merkezine kadar inen ayı, kümeste bulunan tavukları ve horozları telef etti. Ayı ayrıca kümesteki yumurtalara da zarar verdi.

Ayı köydeki tavukları telef etti
12.12.2023 - 14:06,  Güncelleme: 14:13
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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde köy merkezine kadar inen ayı, girdiği kümeste tavukları telef etti.

Kastamonu'da kış uykusuna yatamayan ayılar yerleşim yerlerinde tehlike saçmaya devam ediyor. Daha önce arı kovanlarını parçalayıp yeni defin olmuş mezarları kazmaya çalışan ayılar, bu sefer de kümesteki tavukları telef etti. Ağlı ilçesine bağlı Bereketli köyü Şenoğlu Mahallesi'ne inen ayı, kümeste bulunan tavukları ve horozları telef etti. 8 tavuk ve 2 horozu yiyen ayı, kümesteki yumurtalığı parçalayarak yumurtalara zarar verdi.

"Kümeste 8 tane tavuk, 2 tane de horoz vardı, hepsi telef olmuş"

Yaşanan olayı anlatan Cahit Ergin, "Bu kümeste tavuklar vardı, Ayı, geldi, burada kümesteki tavukları yedi. Hatta yandaki evde oturanlar olduğu halde hayvanları kümeste telef etti. Bir süre sonra misafirlikten gelince bakıyorlar kümes paramparça olmuş. Kümeste 8 tane tavuk, 2 tane de horoz vardı. Maalesef bir tane dahi tavuk bulamadık. Ayrıca kümesteki yumurtaları da yemiş. Kümes içerisinde yapılan yumurtalıkları da kırmış, parçalamış" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Ayı köydeki tavukları telef etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayı köydeki tavukları telef etti - Son Dakika
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