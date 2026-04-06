İBB davasında sanıkların cezaevi şartlarına ilişkin iddialar yalanlandı
İBB davasında sanıkların cezaevi şartlarına ilişkin iddialar yalanlandı

06.04.2026 20:10
Silivri'deki 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan Aykut Erdoğdu'nun cezaevi şartlarıyla ilgili öne sürdüğü iddialar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı.

Silivri'de devam eden 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan eski CHP Milletvekili tutuklu sanık Aykut Erdoğdu'nun öne sürdüğü cezaevi şartlarına ilişkin iddiaların doğru olmadığı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik görülen 402 sanıklı 'yolsuzluk' davasında, tutuklu sanık eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu söz aldı. Erdoğdu, duruşma salonlarında devam eden yargılamalarda tutuklulara yemek ve su verilmediğini, nezarethanelerin pislik içinde olduğunu, işkence yapıldığını, jiletle kesilmiş peynirle sandviç verildiğini, oturulan yerlerin çok kötü durumda olduğunu öne sürdü.

İddialar Başsavcılık tarafından yalanlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya hesaplarında İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 06/04/2026 tarihli duruşmasında söz alan bir sanığın beyanına dayanılarak Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan duruşma salonlarında devam eden yargılamalarda tutuklulara yemek ve su verilmediği, nezarethanelerin pislik içinde olduğu, işkence yapıldığı, jiletle kesilmiş peynirle sandviç verildiği, oturulan yerlerin çok kötü durumda olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Cumhuriyet Başsavcılığımızın görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonları, taraf sayısı fazla olan ve güvenlik riski taşıyan dava dosyalarının duruşmalarında yoğun şekilde kullanılmaktadır. Duruşma salonlarının bulunduğu binada bin 208 metrekare alanda 3 adet erkek, 3 adet bayan olmak üzere toplam 6 adet, toplam 300 kişi kapasiteli nezarethane bulunmaktadır. Bu alanda daimi olarak 2 infaz koruma memuru ve duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre 10 ile 200 arası jandarma personeli görev yapmaktadır. Alanın temizliği cezaevi idaresince düzenli olarak yapılmakta olup, duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre günlük kumanya ve su temin edilmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan değerlendirme neticesinde duruşma saatlerine bağlı olarak tutukluların akşam öğününün kampüs genel yemekhanesinden temin edilen sıcak yemek ile verilmesi uygulamasına başlanılmıştır. Öte taraftan birden fazla mahkemenin Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonlarda yürütüldüğü yargılamalarda, çakışan duruşma tarihlerine, sanık sayılarına ve mahkemece verilecek öğle arası sürelerine bağlı olarak öğle öğününde de hazır kumanya yerine sıcak yemek verilmesi planlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Aykut Erdoğdu, İnsan Hakları, İstanbul, 3. Sayfa, Cezaevi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:24
20:22
19:47
19:44
18:47
18:43
