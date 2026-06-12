AYM, CHP'nin Tazminat Başvurusunu Reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin, "128 milyar dolar" iddiasını konu alan video nedeniyle eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a "kişilik haklarına saldırı" kapsamında manevi tazminat ödemesine ilişkin "hak ihlali" iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekilinin 24 Şubat 2021 tarihinde açtığı manevi tazminat dava dilekçesinde, CHP'nin kurumsal sosyal medya hesabı ile bazı parti yöneticilerinin açıklamalarında eski Bakan Albayrak'ın şeref ve itibarının hedef alındığı iddia edildi.

İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin bazı açıklamalarını muhalefet ve siyasi eleştiri çerçevesinde değerlendirdi ancak 19 Şubat 2021 tarihinde CHP'nin kurumsal sosyal medya hesabından yayımlanan videoda kullanılan ifadelerin ve görsellerin eleştiri sınırlarını aştığı anlaşıldı.

Yerel mahkeme, CHP'nin 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Verilen kararın ardın bir üst mahkemeye gidilirken istinaf başvurusu da reddedildi. CHP, ardından AYM'ye ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren AYM, CHP'nin kamusal tartışmalara katkı sunma görevi bulunduğunu belirtti.

AYM, CHP aleyhine hükmedilen 40 bin liralık manevi tazminatın da orantısız olmadığı sonucuna vararak, Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine oy çokluğuyla hükmetti. - ANKARA