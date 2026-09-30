AYM nafakada 'süresiz olarak' ibaresini iptal etti, süreyi hakim belirleyecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nun boşanma sonrası yoksulluk nafakasını düzenleyen 175'inci maddesinde yer alan "süresiz olarak" ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, yoksulluk nafakasını tamamen kaldırmazken, nafakanın süresinin her olayın kendi şartlarına göre hakim tarafından belirlenmesi gerektiğine hükmetti. Kararın yürürlüğe girişi için 30 Haziran 2027 tarihine kadar süre tanındı.

AYM'nin yoksulluk nafakasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin baktığı bir boşanma davasında Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "süresiz olarak" ibaresinin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerine verildiği belirtildi.

"Haklar arasındaki makul dengeyi bozuyor"

Yüksek Mahkeme, hiçbir ölçüt aranmaksızın kategorik olarak süresiz nafaka öngörülmesinin, kusursuz eşe dahi ömür boyu sürecek ağır bir külfet yüklediğine ve haklar arasındaki makul dengeyi bozduğuna hükmetti.

AYM, Türk Medeni Kanunu'nda boşanma sonrasında yoksulluk nafakasının süresiz olarak talep edilebilmesine imkan sağlayan "süresiz olarak" ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Nafakanın süresini hakim belirleyecek

Karara göre, yoksulluk nafakasının süresi her somut olayın kendi şartları dikkate alınarak hakim tarafından belirlenecek. AYM, iptal kararının yürürlüğe girmesiyle oluşabilecek yasal boşluğun önüne geçilmesi amacıyla 9 aylık süre tanıdı.

İptal hükmü, 30 Haziran 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.