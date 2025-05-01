AYM, TTB'nin Cezalandırma Yetkisini İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği(TTB)'nin ceza verme yetkisi olan 39. maddesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), bazı sağlık personelinin yaptığı başvuru üzerine, "Türk Eczacılar Birliği Kanunu'nun bazı maddeleriyle ilgili verdiği iptal kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Yapılan itirazın gerekçesinde disiplin uygulamalar ile ilgili olarak herhangi bir ilkenin belirlemediği, hangi disiplin fiillerine ne tür cezaların uygulanacağının ayrıntılı şekilde düzenlenmediği, idareye anılan cezaların uygulanması konusunda sınırsız bir takdir yetkisinin tanındığı, bu itibarla aynı fiil nedeniyle en hafif cezanın uygulanabileceği gibi en ağır cezanın da uygulanmasının mümkün olduğu, bu haliyle disiplin suçları ve cezaları konusunda kanuni güvencenin sağlanmadığı belirtilerek Anayasa'nın 2., 38. ve 135. maddelerine aykırı olduğu öne sürüldü. AYM, itiraz konusu kurala benzer yönde görev ve yetki veren 30. maddenin ilgili kısmını inceledi.

Söz konusu kısmı 'Eczacı Odaları Haysiyet Divan'ının meslek mensupları hakkında disiplin cezası uygulama yetkisini kullanmaları sırasında bireylerin hangi somut fiil ve olguya veya hangi hukuksal yaptırımın belirli bir açıklık ve kesinlik ön görebilmelerine yasal çerçevede imkan tanımadığı gerekçesiyle iptal etti.

AYM, Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun, 'Haysiyet Divanı, evrakı kendisine tevdi edilen azaların fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre inzibati cezaları verir' maddesi olan 39. maddeyi Anayasa'ya aykırı olduğuna karar vererek iptal etti. Kararlar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. - ANKARA