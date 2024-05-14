3.Sayfa

Aynaları kapalı şekilde trafikte seyretti...O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da bir minibüs sürücüsü, TEM Otoyolu'nda aynaları kapalı şekilde ilerleyerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanan sürücüye 2 bin 196 lira idari para cezası kesildi, ayrıca güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, bir şahsın seyir halinde aracıyla ilerlerken aynaları kapalı vaziyette şerit değiştirdiği içerikle ilgili inceleme başlattı. 11 Mayıs'ta Tem Otoyolu üzerinde aynaları kapalı vaziyette şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren aracın plaka bilgileri belirlendi. Araç sürücüsünün K.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. K.K. isimli şahıs aynı gün araçla yakalandı. Şahsa yönelik "tehlikeli şerit değiştirmek, yönetmelikte belirtilen diğer hususlara uymamaktan" toplamda 2 bin 196 lira idari para cezası uygulanırken, ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.