Aynasını kıran motosikletliye böyle silah çekti Trafik tartışmasında korku dolu anlar kamerada - Son Dakika
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Aynasını kıran motosikletliye böyle silah çekti Trafik tartışmasında korku dolu anlar kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli bir genç, aracının aynasını kırdığı iddia edilen otomobil sürücüsü tarafından silahla tehdit edildi. Olay, amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Polis, silahlı sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ancak olayın kurgu bir video olduğu da iddia edildi.

24.06.2024 02:01
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Aynasını kıran motosikletliye böyle silah çekti

Trafik tartışmasında korku dolu anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli gencin korku dolu anları kameraya yansıdı. Aracının aynasını kıran motosiklet sürücüsünün peşine düşüp silahını şahsa doğrultan otomobil sürücüsü saniye saniye kaydedilirken, gençlerin videoyu kurgu olarak çektikleri de iddia edildi.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü iddiaya göre kendisini sıkıştıran otomobilin aynasına vurdu. Öfkelenen otomobil sürücüsü, motosikletlinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, motosikletin önünü kesip elindeki tabancayı motosiklet sürücüsüne doğrulttu. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Polis sosyal medyada yayılan videodaki silahlı sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayın kurgu videosu olduğu da iddia edildi.

Kaynak: İHA

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