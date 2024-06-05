AYNI APARTMANDA OTURDUĞU ESKİ EV ARKADAŞI KADINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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AYNI APARTMANDA OTURDUĞU ESKİ EV ARKADAŞI KADINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Düzce'de aynı apartmanda farklı dairelerde oturan S.B. ve Özlem Alcan isimli kadınlar arasında yaşanan anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü. S.B., evinden aldığı tabancayla Özlem Alcan'a ateş açarak öldürdü. Olayın ardından S.B. gözaltına alındı.

05.06.2024 00:15
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1) AYNI APARTMANDA OTURDUĞU ESKİ EV ARKADAŞI KADINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

DÜZCE'de, aynı evde otururken yaşanan anlaşmazlık sonucu evleri ayırarak aynı apartmanda farklı dairelerde oturan S.B. (46) ve Özlem Alcan (35) isimli kadınların tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında S.B., evinden aldığı tabancayla Özlem Alcan'a ateş açarak öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cezaevinde tanışan ve tahliye olduktan sonra aynı evde oturan S.B. ve Özlem Alcan adındaki iki kadın, arasında henüz bilinmeyen nedenle husumet oluştu. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle evlerini ayırma kararı alan kadınlardan biri aynı apartmanda bir başka daireye taşındı. Zaman zaman karşılaştıklarında aralarında sözlü tartışmalar yaşanan S.B. ile Özlem Alcan arasında bugün akşam saatlerinde kavga çıktı. Gerginliğin ardından S.B., kendi evinde bulunan tabanca ile Özlem Alcan'a 4 el ateş açıp kaçtı. Bir süre sonra polis merkezine giden S.B., Özlem Alcan'ı tabancayla vurduğunu söyledi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alcan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, S.B. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Kavga, Düzce, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AYNI APARTMANDA OTURDUĞU ESKİ EV ARKADAŞI KADINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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