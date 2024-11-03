Ayrılık cinayeti: Genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Ayrılık cinayeti: Genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Adana'da eski sevgilisi tarafından iş yerinde vurularak öldürülen genç kız, ayrılık yüzünden hedef oldu.

03.11.2024 20:07
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Ayrıldığı için öldürüldüğü ortaya çıktı

Adana'da iş yerinde öldürülen genç kızın eski sevgilisi tarafından ayrıldığı için öldürüldüğü ortaya çıktı

ADANA - Adana'da iş yerinde öldürülen genç kızın eski sevgilisi tarafından ayrıldığı için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesindeki bir iş yerinde sabah saat 7.40 sularında meydana gelmişti. Bir şahıs genç kızı çalıştığı yerde tabanca ile vurup öldürüp kendisi de aynı tabanca ile intihar girişiminde bulunmuştu. Ölen genç kızın isminin Fahriye Asena Eskikanbur olduğu öldüren şahsın isminin ise M.K.D. olduğu öğrenildi. Genç kızın M.K.D. ile sevgili olduğu ancak bir süre önce anlaşamadıkları için ayrıldığı ancak şahsın ayrılmak istemediği belirlendi. Bu nedenle de bugün sabah saatlerinde genç kızın çalıştığı iş yerine gelip tekrar birlikte olmak için ikna etmeye çalıştığı ancak edemeyince önce genç kızı öldürüp sonrada intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. M.K.D.'nin hastanede yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken genç kızın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Politika, Cinayet, 3-sayfa, Şiddet, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayrılık cinayeti: Genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü - Son Dakika

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