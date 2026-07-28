Ayşe Katırcı'nın Korkunç Tehditleri - Son Dakika
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Ayşe Katırcı'nın Korkunç Tehditleri

Ayşe Katırcı\'nın Korkunç Tehditleri
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Adana'da Ayşe Katırcı, eski eşinin ölümle tehdit ettiğini söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

Adana'da 10 yıl önce şiddet gördüğü eşinden boşanan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, eski eşinin kendisini ölümle tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek, "Daha önce bana kefen takımı göndermişti, şimdi de 'Sana mezar alacağım' diyerek tehdit ediyor" dedi.

10 YIL ÖNCE BOŞANDI AMA PEŞİNİ BIRAKMADI

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, 25 yıl evli kaldığı eski eşi A.T.'den şiddet gördüğünü öne sürerek yaklaşık 10 yıl önce boşandı. Katırcı, boşanmasına rağmen şiddetin farklı şekillerde devam ettiğini iddia etti.

"HAMİLEYKEN DE DÖVDÜ"

Üç çocuk annesi Katırcı, evliliği boyunca eşinin alkol aldıktan sonra kendisini defalarca darbettiğini belirterek, "Evliliğimizin dördüncü gününde beni dövdü. Hamileyken de dövdü. Alkol aldığı zaman bilinçsiz bir şekilde eline ne geçerse bana vuruyordu. Evliliğimiz boyunca gözüm mor geziyordum. O dönem şikayetçi olmuyordum, şimdi ise sürekli şikayetçi oluyorum" diye konuştu.

Ayşe Katırcı'nın Korkunç Tehditleri

TEK UMUDU "KADES"

Eski eşi hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Katırcı, şu anda aktif bir uzaklaştırma kararının bulunmadığını, tehdit ve taciz durumlarında KADES uygulaması üzerinden de ihbarda bulunduğunu ifade etti.

Eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne süren Katırcı, "Neler yaşamıyorum ki, bu hayatta bana cehennemi yaşatıyor. Daha önce bana kefen takımı göndermişti. Şimdi de 'Sana mezarlık alacağım' diyerek tehdit ediyor. Gelip silah çekiyor, bıçak çekiyor. Sürekli tehditler alıyorum. Arkadaşlarımı arayıp 'Bu kötü yola gidiyor' diyerek bana iftira atıyor. Sürekli psikolojik baskı uyguluyor. 'Seni dışarı çıkamaz hale getireceğim' diyor. Belki yüzüme kezzap atacak, ne yapacağını bilemiyorum" dedi.

Yaşadığı korku nedeniyle sosyal hayatının tamamen değiştiğini dile getiren Katırcı, "Evden çıkamıyorum, psikolojim bozuldu" diye konuştu.

Ayşe Katırcı'nın Korkunç Tehditleri
Kaynak: İHA

Şiddet, Kadın, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayşe Katırcı'nın Korkunç Tehditleri - Son Dakika

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