Mesire alanındaki yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Mesire alanındaki yangın kısa sürede söndürüldü

Mesire alanındaki yangın kısa sürede söndürüldü
22.07.2026 13:14  Güncelleme: 13:21
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki mesire alanında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki mesire alanında çıkan yangın Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Zafer Mahallesi'nde bulunan Aytepe Mesire Alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesire alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile alevler yayılmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Efeler, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mesire alanındaki yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

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