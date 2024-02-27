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Ayvacık'ta 9 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda bir araç içinde 9 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 organizatörden 2'si tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Ayvacık ilçesi Bademli köyü bölgesinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 17 HT 101 plakalı araç içinde Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Aracı kullanan organizatör E.C. jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonda 9 kaçak göçmen ile 17 HT 101 plakalı araca öncülük eden 34 BPZ 674 plakalı araç içindeki organizatörler T.S. ve R.A'.da yakalandı. Araçlar yed-i emin otoparkına çekildi. Yakalanan kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden E.C. ve T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.