Ayvacık\'ta bir evin bahçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın Ezine Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 13.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Çakmaklar köyünde bir evin bahçesinde nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Alevleri ve dumanları gören vatandaşlar durumu Jandarma ve Ezine Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın köydeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Ayvacık ve Ezine Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE