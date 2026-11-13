Ayvacık\'ta ormanlık alanda ölü bulunan yaşlı adamla ilgili jandarma inceleme başlattı

Ayvacık'ta ormanlık alanda ölü bulunan yaşlı adamla ilgili jandarma inceleme başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köyü İnönü Yayları mevkiinde ormanlık alanda ölü bulunan yaşlı adamla ilgili jandarma inceleme başlattı. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti; yaşlı adam hayvan otlatmak için ormanlık alana gitmişti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hayvan otlatmak için ormanlık alana giden yaşlı adam ölü bulundu.
Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köyü İnönü Yayları mevkiinde küçükbaş hayvan otlatan Mustafa Burma (75), yakınları tarafından ormanlık alanda ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise yaşanan olay sonrasında inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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