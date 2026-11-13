Ayvacık\'ta ormanlık alanda ölü bulunan yaşlı adamla ilgili jandarma inceleme başlattı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hayvan otlatmak için ormanlık alana giden yaşlı adam ölü bulundu.

Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köyü İnönü Yayları mevkiinde küçükbaş hayvan otlatan Mustafa Burma (75), yakınları tarafından ormanlık alanda ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise yaşanan olay sonrasında inceleme başlattı.