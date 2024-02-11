Balıkesir'de 102 düzensiz göçmen Midilli Adası'na gitmek isterken yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 102 düzensiz göçmen Midilli Adası'na gitmek isterken yakalandı

Balıkesir\'de 102 düzensiz göçmen Midilli Adası\'na gitmek isterken yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 102 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılan göçmenlere insani yardımlar yapıldı. Göçmenler hakkında yasal işlemler başlatıldı ve Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edilecek.

11.02.2024 10:45
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 102 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta gerçekleşen ilk olayda, can sallarıyla bir grup düzensiz göçmenin Midilli Adası'na gitmek için Ege Denizi'nde ilerlediği bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı hemen harekete geçti. Bölgeye TCSG-907 ve KB-4510 isimli Sahil Güvenlik botları gönderildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 göçmen kurtarıldı.

Ayvalık'ta aynı gün gerçekleşen ikinci olayda ise bir lastik botla Midilli Adası'na doğru ilerleyen bir grup göçmenin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, görevlendirdiği KB-4510 isimli sahil güvenlik botuyla 53 göçmeni kıskıvrak yakalamayı başardı. Kurtarılan 49 göçmen ile yakalanan 53 göçmen Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Toplam 102 düzensiz göçmene burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ve 102 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Balıkesir'de 102 düzensiz göçmen Midilli Adası'na gitmek isterken yakalandı - Son Dakika
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