Ayvalık\'ta 37 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen beraberinde 19 çocuğun bulunduğu 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Hemen harekete geçen KB-11 1 ve KB-115 isimli Sahil Güvenlik Botları Midilli Adası'na doğru gitmekte olan lastik botu durdurarak içerisindeki 19'u çocuk 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalan göçmenler Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımların yapıldığı göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - BALIKESİR