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Ayvalık'ta Dere Taşkını: İtfaiye Aracı Suya Kapıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Dere Taşkını: İtfaiye Aracı Suya Kapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan yağış, ıslah çalışması yapılmayan Nikita Deresi'nde taşkına neden oldu. Yaşanan dere taşkınında sanayi sitesi sular altında kaldı. İzmir Çanakkale Karayolunda su baskınları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, yardıma giden itfaiye aracı da suya kapıldı. Araçta mahsur kalan itfaiyeciler iş makineleri ile kurtarıldı.

Ayvalık\'ta Dere Taşkını: İtfaiye Aracı Suya Kapıldı
16.01.2024 - 10:47,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış, ıslah çalışması yapılmayan Nikita Deresi'nde taşkına neden oldu. Yaşanan dere taşkınında sanayi sitesi sular altında kaldı. İzmir Çanakkale Karayolunda su baskınları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, yardıma giden itfaiye aracı da suya kapıldı. Araçta mahsur kalan itfaiyeciler iş makineleri ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde şiddetli lodos ile birlikte yağan sağanak yağışlar ilçede su baskınlarına ve dere taşkınlarına neden oldu. İddialara göre, DSİ tarafından ıslah çalışması yapılmayan Nikita Deresi yüksek su debisini taşıyamayarak taştı. Dere kenarındaki Uğur Sanayi Sitesi kısa sürede taşkın sularından olumsuz etkilendi, bazı iş yerlerine sular girdi.

Su baskınlarında vatandaşlara yardıma giden bir itfaiye aracı yüksek su debisi nedeniyle sulara kapıldı. Araç içinde mahsur kalan itfaiyeciler iş makineleri ile kurtarıldı. Bölgede ayrıca birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, suda mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaşanan dere taşkınının etkilerini azaltmak için yoğun bir mesai harcıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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