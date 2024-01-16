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Ayvalık'ta dere taşkınları sonrası su baskınları ve hasar tespiti devam ediyor - Son Dakika
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Ayvalık'ta dere taşkınları sonrası su baskınları ve hasar tespiti devam ediyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen dere taşkınları sonrasında yaşanan su baskınlarında hasar tespit ve su tahliye çalışmaları sürüyor. Ayvalık'ın Telli Kavak mevkiinde Nikita Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen su baskınlarına karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, AFAD, Karayolları ekipleri, polis ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Ekipler, su tahliye çalışmalarının yanı sıra zeytinyağı fabrikaları, iş yerleri ve konutlarda meydana gelen hasarları tespit etmek için çalışmalara başladı.

Ayvalık\'ta dere taşkınları sonrası su baskınları ve hasar tespiti devam ediyor
16.01.2024 - 14:18,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen dere taşkınları sonrasında yaşanan su baskınlarında hasar tespit ve su tahliye çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Telli Kavak mevkiinde, Nikita Deresi'nin taşması nedeniyle meydana gelen su baskınları sonrasında bölgede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, AFAD, Karayolları ekipleri, polis ve jandarma ekipleri bölgede hızlı bir çalışma başlattı. Ekipler bir yanda su tahliye çalışması gerçekleştirirken, bir yanda da su baskınına uğrayan zeytinyağı fabrikaları, iş yerleri ve konutlarda hasar tespit çalışmalarına başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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