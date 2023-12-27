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Ayvalık'ta PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden şehitlere hakaret eden, PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlar yapan bir kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Ayvalık\'ta PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı
27.12.2023 - 12:31,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden şehitlere hakaret eden, PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlar yapan bir kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Sosyal medya platformunda devlet büyüklerine ve devlet kurumlarına karşı işlenen suçlar kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldı. PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından, sosyal medya üzerinden şehitlerimize yönelik olarak hakaret içerikli, terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette paylaşımların yapıldığı tespit edildi. Bahse konu paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünün deşifre ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; X (Twitter) sosyal medya platformu üzerinden, şehitlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlar yapan bir kişi Ayvalık ilçesinde yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Güvenlik, Ceza, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalık'ta PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı - Son Dakika
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