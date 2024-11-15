Ayvalık'ta sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.
Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış, Ayvalık'ta etkisini gösterdi. Sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle, Sahilkent Mahallesi'nde ise yollar adeta göle döndü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ayvalık'ta Sağanak Yağış Yolları Göle Döndürdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?