Ayvalık'ta Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Yangın Panik Yarattı

Ayvalık\'ta Yangın Panik Yarattı
02.07.2025 17:03  Güncelleme: 17:07
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak sanayi sitesi ve otobüs terminali civarını tehdit etti. Yangına, belediye ve özel firmalara ait su tankerleri müdahale ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle sanayi sitesi ile şehirler arası otobüs terminali civarına kadar ilerledi. Yangın, vatandaşların ve özel firmalara ait su tankerlerinin de müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ayvalık'ın 150 Evler Mahallesi'nde kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şiddetli esen poyrazın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler alandaki bazı bodur ağaçlara zarar verdi. Rüzgarın etkisiyle sık sık yön değiştiren yangın, bölgedeki sanayi sitelerindeki dükkanları da tehdit etti.

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi ve bir beton firmasının araçlarıyla müdahale edilen yangın yaklaşık 70 dönümlük alanda etkili oldu.

Yangın sırasında küçük bir itfaiye aracının alevler arasında kalması, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye aracı yapılan müdahaleler sonrasında alevler ulaşmadan kurtarıldı.

Adile İncecik isimli görgü tanığı genç kız, ilçede faaliyet gösteren bir unlu mamuller fırınının arka kısmındaki otluk alanda başlayan yangının kısa sürede büyüdüğünü belirterek, "Alevler büyüyünce hemen çevredeki vatandaşlar ve işyeri sahipleri de yangına müdahale ettik. Şu anda yangına müdahale ediliyor ama yangının bulunduğu alanda mermerit depoları var. Alevlerin oraya sıçraması halinde yangının daha da büyümesinden endişe ediyoruz" dedi.

Yangın bölgesine gelen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de sanayi sitesi bölgesi olarak adlandırdıkları Tellikavak mevkiinde çıkan yangının henüz sebebinin öğrenilemediğini belirterek, "Yangın hızla büyüdükten sonra çevredeki işerlerini de tehdit eder hale geldi. Şu anda belediye ekipleri, itfaiye ve Orman Bölge ekipleri gerekli müdahalede bulunuyor. İnşallah daha da büyümeden, fazla hasar görmeden yangını söndüreceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta Yangın Panik Yarattı - Son Dakika

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