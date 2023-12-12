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Ayvalık'ta Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 43 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 43 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik tarafından yapılan operasyonlarda, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 43 göçmen kurtarıldı. Ayrıca 48 göçmen de yakalandı. Kurtarılan göçmenlere insani yardımlar yapıldı ve yasal işlemler başlatıldı.

Ayvalık\'ta Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 43 göçmen kurtarıldı
12.12.2023 - 09:28,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sahil Güvenlik tarafından yapılan iki ayrı operasyonda; Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 43 göçmen kurtarılırken, 48 göçmen de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik tarafından ilk operasyonda; Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşıldı.

Hemen harekete geçen TCSG-905 ve KB-4510 isimli Sahil Güvenlik botları Yunanistan unsurlarınca botları patlatılarak Türk karasularına itilen 43 göçmeni kurtardı.

Ekiplerin aynı gün gerçekleştirdikleri ikinci operasyonda ise; Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmekte ola bir grup göçmen bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görevlendirilen KB-111 botu göçmenleri durdurarak, ele geçirdi.

Her iki operasyonda toplam 91 göçmen Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 91 göçmene Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Sahil Güvenlik, Operasyon, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 43 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 43 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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