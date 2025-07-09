Ayvalık\'ta Zeytinlikte Yangın Çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir site yakınında bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Sahilkent Mahallesi Bankacılar Sitesi'nin yanındaki zeytinlik alanda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın yaklaşık bir hektarlık zeytinlik alanda etkili oldu. Olay yerine sevk edilen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, 4 arazöz ve bir su tankeriyle müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yerleşim birimine çok yakın bir noktada çıkan yangının, ikametlere yaklaşması nedeniyle korkulu anlar yaşayan ve alevlere müdahale eden site sakinlerinden Mine Demirci, "Bu zeytinlik alanda da alkollü içki içiyorlar. İçtikleri içkilerin şişelerini gelişi güzel buraya atıyorlar. Yangına müdahale edenlere yardım ederken, yerdeki cam parçaları ayağıma batıyordu. Bu cam parçaları bu tür yangınların da çıkmasına sebep oluyor. Biz, çevre temizliği ile ilgili her şeyi anlatıyoruz ama hiç kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Sonra; evimiz barkımız yanıyor. Zeytinliklerimiz yanıyor. Bu yangınların ardından da perişan oluyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR